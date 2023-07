Taevasinine Moskvitš ootas rallirahvast kostile

Iglase talu perenaine Riina Haavik sõnas, et hommikuse katse ajal nende kioski juurest kuigi palju rahvast läbi ei astunud, paremat loodeti pärastlõunal, mil ralliässad sõitsid Peipsiääre katset teist korda.

Jutu käigus selgus seegi, et menüü kinnitamiseks kasutatud taevasinine Moskvitš on pererahva pühapäevaauto. Riina Haavik sõnas, et noorpere käib sellega erilistel päevadel, näiteks pulma-aastapäeval lõbusõidul.