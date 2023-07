Tartu vanglas korraldatakse erakorraline teenistusvalve uimasti üledoosi saanud kinnipeetavate tõttu

«Suhtume vanglates toimuvasse täie tõsidusega ja teeme ka omalt poolt kõik, et sündmuste asjaolud välja selgitada ja puudused kõrvaldada. Erinevatele ebakõladele asjakohane reageerimine, vanglate turvalisus ja ka kinnipeetavate tervise kaitse on vangla toimimisel väga olulised,» rääkis justiitsminister Kalle Laanet teenistusvalve alustamise otsuste tagamaadest.

Sellel nädalal tekkis kahel Tartu vangla kinnipeetaval terviseseisundi ootamatu halvenemine. Selleks, et tuvastada kas Tartu vangla teenistujad on teinud omalt poolt kõik selleks, et juhtunut ennetada ning oma edasist töökorraldust üle vaadata, uurivad asjaolusid justiitsministeeriumi ametnikud. Teenistusvalve käigus kontrollitakse üle vangla juhtimine ja tööprotsessid ning toimingud seoses juhtunuga. Samuti analüüsitakse Tartu vangla erakorralisteks sündmusteks valmisolekut, nende lahendamist ja neile reageerimist.