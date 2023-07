FOTOD ⟩ Raanitsa kiiruskatse osutus tõeliseks publikumagnetiks

Publikualale ja sealt ära saamiseks tekkisid suured trobikonnad, keda ralliautode vahel järgemööda üle tee lasti. Rahvarohkus oli mõnele liiast ja mitmed fännid plaanisid minna rallit mujale nautima. Tartu lähistel Raanitsa kiiruskatsel on fännidele ka tavapärasest rohkem tegevusi: alal on suur ekraan, kuulata saab ralliraadiot ning teha sisseoste Sportlandi poes. Lisaks on mitmeid toidu- ja joogivõimalusi.