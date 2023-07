Annelinna parkla vallutanud joodikute vastu seadused ei aita

Anne tänava lõpus linna parklas oli teisipäeval lohakalt pargitud autos koha sisse võtnud ropu suuga väsinud mees. Kellele see romu kuulub, ei õnnestunud kindlaks teha. Auto seaduslik omanik pole politseisse oma vara kaitseks pöördunud.

Annelinna südames, parklasse Krõlli lasteaia kõrval on end sisse seadnud kutsumata külalised. Parklasse roostetama jäänud autoromud pakuvad nüüd öömaja neile, kel endil kodu pole ja kes kodutute varjupaiga reeglite järgi tantsida ei taha. Sekkunud on nii politsei kui ka sotsiaaltöötajad, kuid selliste «vabade hingede» taltsutamine on meie seaduste järgi keeruline.