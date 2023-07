Vaktsineerimiskabinetis süstib õde koroonavaktsiini vahest korra päevas

«Me peame aga ka väga täpset arvestust vaktsiinide säilivustähtaegade üle, ja kui see aeg saab täis, siis suuname need hävitamisele. Selleks on kindel kord,» rääkis Tiina Teder veel. «Kord kvartalis anname ka tervisekassale aru, kui palju me üht või teist vaktsiini oleme hävitanud. Leian, et pigem jäägu vaktsiine üle, kui et need oleksid defitsiitsed nagu koroonaaja alguses.»