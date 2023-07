IN MEMORIAM ⟩ Lahkus ajaloolane ja poliitik AADU MUST (25. III 1951 - 20. VII 2023)

Päris viimati suhtlesin temaga telefonitsi, sellest on nüüd juba mõned kuud möödas. Rääkisime, ja siis ta lootis, et asi on veel kontrolli all. Ta oli väga tänulik, et professor Hele Everaus tema raviarst oli, ning arvas, et Tartu ülikooli kliinikumis on ta kõige paremates kätes ja ta võimalused head.