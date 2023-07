Rally Estonia süda on juba neljandat aastat Eesti Rahva Muuseumis (ERM), kus tegutseb võistluskeskus, toimub kaks ralli kiiruskatset ning rahvale on tasuta avatud nii muuseum kui ka hoolduspark. Lisaks on see paik, kus töötavad mehaanikud kõigi starti minevate ralliautode kallal.