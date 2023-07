Tartu mänguasjamuuseumis algab suur remont

Muuseumi arendusjuht Marge Pärnits sõnas, et mängutuba on üks hiiglama tore paik mängimiseks ja meisterdamiseks, sõprade ja perega koosolemiseks, uute tuttavate leidmiseks. Alates 2004. aastast, mil mänguasjamuuseum oma praeguses asupaigas uksed avas, on see olnud pidevalt avatud. «Nüüd on aeg teha uuenduskuur. Värskendame mängutoa mööblit, lihvime põrandad ja parandame valgustust, et kõigil oleks selles ruumis hea ja mõnus olla,» sõnas Pärnits.