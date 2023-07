Füüsikaolümpiaadilt Tokyos võis kuldmedal jääda tulemata ülesannete lihtsa loomu tõttu

Olümpiaadi võitis tänavu Hiina noor Bowen Yu, kes kogus 45,2 punkti 50st võimalikust. Viimastel aastatel on Hiina oma võistlejate ettevalmistust veelgi tõhustanud – näiteks mullu hõivasid nende võistkonna viis liiget rahvusvahelisel olümpiaadil kõik viis esimest kohta. Tänavu õnnestus siiski USA võistlejal Collin Fanil suruda end viiendaks, hiinlaste vahele. Ameeriklane sai ühtlasi eriauhinna parima eksperimendi eest. Parima teooriapreemia said Hanhong Zhao Hiinast ja Feodor Yevtushenko USA-st, kes said mõlemad maksimumsoori ehk 30 punkti 30st.