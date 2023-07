Õde Tiina Teder: koroonavaktsiini vastu suurem huvi puudub, aga riskirühma inimesed vajavad tõhustusdoosi kindlasti

Kas kliinikumil endal tuleb ka vaktsiine hävitada?

Jaa. Me peame väga täpset arvestust vaktsiinide säilvustähtaegade üle. Et kui palju aega on alles jäänud, ja kui see aeg on täis, siis me suuname vaktsiinid hävitamisele. Ravimite ja vaktsiinide hävitamisel on kindel kord ja protseduur, mille me läbi viime. Me anname kord kvartalis tervisekassale ka aru, kui palju me üht või teist vaktsiini oleme hävitanud.

Aga seda on tulnud teha kogu aeg, mitte ainult nüüd.

Ma leian, et pigem jäägu neid vaktsiine üle, kui et need oleksid defitsiitsed nagu koroonaaja alguses.

Mida koroonaviirus praegu teha veel suudab? Eriti agressiivne see ei ole ja inimesed on ka tugevamad.

Väga paljudel inimestel on kas põdemise või vaktsineerimise järel antikehad olemas. Aga – kõik teavad, et viiruse iseloom pidevalt muutub. Aga praegu näib see viirus sellise kergema variandina. Neil vähestel inimestel, kes ikkagi haiglaravile on sattunud, on vaktsineerimisest olnud liiga palju aega möödas.

Kui palju koroonaviirushaigeid praegu haiglas on?

Tartu ülikooli kliinikumis on praegu kolm patsienti, kes vajavad Covid-19 tõttu isolatsiooni. Intensiivravis ei ole kedagi. Patsientideks on vanemad inimesed. Alates juunikuu lõpust ongi nii olnud, et haiglas on korraga keskeltläbi kaks või kolm Covid-19 patsienti.