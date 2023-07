Tartu korvpallimeeskond jäi tänavu staarmängijaks tõusnud ameeriklasest ilma

Ameeriklasest tagamängija uueks koduklubiks saab Tšehhi pikaaegne meister Nyburk. Et möödunud hooajal neil meistritiitlit kaitsta ei õnnestunud, tähendab see endisele Tartu mängijale, et sügisel algavas FIBA Meistrite liigas ta mängida ei saa. Küll aga FIBA Europe Cupil.