«Vaatasime, et äge, äkki saaks pannile panna, aga niisama ju seent proovima ei lähe,» ütles oma aianurgast tundmatud seened leidnud Ülle Laas.

Facebookis hoiatati Laasi kohe, et tegu on mürkšampinjoniga. «Öeldi, et pole söögiseen. Põhimõtteliselt võid süüa, aga hakkab paha,» märkis ta.