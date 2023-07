Kristina Pai: kultuur linnasüdames teeb tartlastele au

«Paabeli» üks vaateid. Peasissepääsu juurest algab atraktiivne astmestik – ala, mis on samaaegselt trepp, lugemissaal ja istumiskoht.

Raamatukogu on päris oma kodu oodanud 110, kunstimuuseum 80 aastat. Mis meil siis täna häda on – majad on ju olemas ja külastajad käivad, raamatukogus koguni üle tuhande inimese päevas?