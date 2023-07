Politsei pidas kinni tankla röövimises kahtlustatava mehe

Ööl vastu 17. juulit sisenes kahtlustuse kohaselt Tartus Aruküla teel tanklasse mees, kes suundus klienditeenindaja juurde, haaras taskust relvataolise eseme ning nõudis, et klienditeenindaja avaks seifi. Seifist haaras mees 4950 eurot ja põgenes tanklast. Klienditeenindaja viga ei saanud.

Ööl vastu 15. juulit püüdis kahtlustuse kohaselt sama mees röövida Tartumaal Aoveres asuvat tanklat, kus nõudis relvataolise esemega ähvardades, et klienditeenindaja avaks seifi. Kuna klienditeenindaja ei teadnud võtme asukohta, põgenes mees tanklast. Ka sel korral klienditeenindaja viga ei saanud. Mõlemas kuriteos kahtlustatavana peeti kinni 23-aastane varem kriminaalkorras karistamata mees.

Lõuna prefektuuri Tartu uurimisgrupi juhi Indrek Laanisto sõnul asus politsei kohe peale teate saamist tõendeid koguma, et kahtlustatav ja tema asukoht tuvastada. «Otsisime teavet mehe kohta kõikvõimalikest kanalitest ja tänu kogutud informatsioonile õnnestus mees eile Põltsamaal kinni pidada. Kahtlustatav oli politseile varasemast tuttav varguste ja kelmustega. Mees kinnipidamisel vastupanu ei osutanud. Õppetund, mis sellest juhtumist kaasa võtta, on see, et kindlasti tuleb alati esimesel võimalusel helistada 112 ja kutsuda politsei, et kahtlustatav saaks võimalikult kiirelt tabatud,» ütles Laanisto.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Laura Jõgisoo sõnul taotleb prokuratuur kohtult luba kahtlustatava vahistamiseks. «Kriminaalmenetluses kogume tõendeid, et selgitada välja nii mehe käitumise motiiv kui ka teised olulised asjaolud. Küll aga on tõendite põhjal alust arvata, et vabaduses viibides võib kahtlustatav jätkata kuritegude toime panemist, sest kahtlustuse kohaselt on ta lühikese aja jooksul pannud juba toime kaks tõsist kuritegu. Tema senine käitumine annab alust arvata, et vabadusse jäädes võib ta hakata ka kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma. Seetõttu taotleme kohtult luba kahtlustatava vahi alla võtmiseks,» ütles Jõgisoo.

Jõgisoo lisas, et senises praktikas on politsei sellistes röövimistes kahtlustatavad üldjuhul varem või hiljem kätte saanud. «Relvalaadse esemega ähvardades või korduvalt toime pandud röövimise eest võib kohus karistada isegi kuni 15 aasta pikkuse vangistusega, seega on kindel, et röövimine ei tasu ära. Süüditunnistamisel jääb kurjategija ilma nii kuriteoga saadud varast kui ka vabadusest,» lausus prokurör.