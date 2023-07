Aga kuueaastane poeg Gregor Kolpakov valib oranži. Ja siis rohelise ja kollase ning kindlasti ka punase. Teinekord satub poiss värve segades hoogu nii, et kõik natuke määrdub ning sekka satub ka süngeid ja tumedaid toone.

«Me ei saa kõikidest värvidest ainult pruune teha,» ütleb Ulla Preeden siis, ja see on ainus keeld, mida ta oma lapsele maalimise juures on jaganud.