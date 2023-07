EKA arhitektuuritudengitele on tegu esimese päris ehitusprojektiga, milles ise käed külge lüüa. «Arvan, et ehituspraktikas ongi kõige olulisem see, et me saame aru, et joonised ja see, mis toimub ehituses, on kaks väga erinevat maailma,» sõnas idee autor, EKA arhitektuuritudeng Artur Raik.