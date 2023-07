Erkki Bahovski: peibutav tuumavihmavari

Palju on vaieldud ja vaieldakse ilmselt veel, kas NATO poolt Vilniuse tippkohtumisel Ukrainale pakutu on piisav või mitte. Igal juhul jätab NATO lõppkommünikee ukse lahti mitmesugusteks tõlgendusteks (ja ka äraütlemisteks) sellise kirjapanekuga, et Ukraina saab NATOsse siis, kui tingimused selleks on täidetud. Mis on need tingimused, kes need sõnastab ja mida täpselt tähendab tingimuste täitmine, seda teavad hetkel vist jumal ja head inglid taevas.