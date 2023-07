Veronika Valk-Siska: südalinna kultuurikeskus kui kultuuris olemise paik

Südalinna kultuurikeskuse arhitektuurivõistluse võidutöö «Paabel» arhitektuur kannab endas mõtet, et meie kultuur selle sügavamas tähenduses vajab oma elujõuks selles viibimist, kohalolu, selles olemist. Võidutöö ruumilahendus on sündinud selgelt soovist luua südalinna paik, mis on mõeldud kultuuris olemiseks, selle kogemiseks, sellest mõtlemiseks ja selle üle arutlemiseks.