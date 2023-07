ARVUSTUS ⟩ Kas Indrek Hirv kuulab Rock FM-i?

Hallide kaantega «Aokarikas» on illustreeritud Ado Vabbe karika- või peekripiltidega. Peeker, mis võib vabalt olla imettegev püha graal, vihjab spirituaalsetele tõlgendusvõimalustele, nagu ka teise, helepunase raamatu pealkiri «Päiskivi» – päiskivi on hoone võlve ülal hoidev kivi, mida meilgi keskaegsetes kirikutes võib näha.

Mõlema raamatu kaanel on Vabbe sigrimigriline vinjett. Esiotsa ei saa aru, mida see täpselt kujutab – see nõuab süvenemist.