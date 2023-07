«Natuke selline kurioosne või naljakas juhtum, et paarsada meetrit allavoolu linnaujulas, kuhu sama vesi paari minutiga jõuab, on väljas roheline lipp, sest seal veeproovid klapivad,» märkis Tartus rannavalve eest vastutava G4S-i teenistusjuht Argo Raag.

Tema sõnul proovidest midagi väga hirmsat ei selgunud, kuid vabaujulas supeldes tasub ikkagi ettevaatlik olla. Vältima peaks vee suhu sattumist ja pärast ujumist tuleks duši all käia. «Eks terviseamet on kuskile selle piiri tõmmanud, et kust alates on punane lipp kohustuslik, seal on ikkagi teaduslik põhjus taga,» ütles Raag.