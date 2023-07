Aldo Kalsi koostatud üldnimestik Petserimaaga seotud isikutest ulatub viiking Truvorini

Sellest lähtekohast on ta koostanud teatmeteose «Petserimaalaste üldnimestik 862–2022» (281 lk), mille on hiljuti välja andnud MTÜ Tartu Rahu Põlistamise Selts. Oma raamatuga loodab Aldo Kals aidata kaasa Venemaa Föderatsiooni poolt ajutiselt annekteeritud Eesti alade, esiotsa Petserimaa ja selle elanike senisest paremale tundmisele.

Üldnimestikus on tähestikjärjestuses märksõnalised isikukirjed, milles on perekonna- ja eesnimi, elu piirdaatumid, elukutse ja seos Petserimaaga ning viited allikale ja muudki. Nimestiku esimene on kirjandusteadlane ja tõlkija Vahur Aabrams ning viimane on sõjaväelane Jaan Üts, kes arreteeriti Petseris suvel 1941, saadeti Venemaale vangilaagrisse ja hukati.