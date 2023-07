Sõpruse silla vuugi remont lõppes

Veel täna päeval võis märgata, et sillal on künnisest alles jäänud vaid väike osa. Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski sõnul oli künnis katki sõidetud juba enne vuugiremondi algust ning osa tuli eemaldada ka töö käigus. Et nüüd on remont lõppenud, eemaldatakse tänase päeva jooksul ka künnise allesjäänud osa.