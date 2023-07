Rallile tulevad appi ka Soome, Läti ja Leedu politseinikud

Lisaks Eesti politseile on autoralli maailmameistrivõistlustel kohal ka partnerid Soome, Läti ja Leedu politseist. «Rallipublikut tuleb Lõuna-Eestisse palju ning mitte ainult Eestist, vaid ka meie lähi- ja naaberriikidest. Seetõttu kaasame rallile kolleegid välismaalt, et harjutada koostööd ja näidata neile, kuidas Eesti politsei tagab rallil inimeste ohutust,» rääkis politseijuht.

Rallipiirkonnas liiklejatel tuleb järgida liiklusreguleerijate korraldusi, sest ainult nii on võimalik ohuolukordi vältida. «Soovitame ralliüritusele saabujatel eelnevalt tutvuda programmiga ning teha selgeks, kuhu ja mis kellaks tahetakse jõuda rallit vaatama. Nii saab varuda piisavalt aega kohale jõudmiseks ja parkimiseks. Sõidukite parkimisel ning telkimisel tuleb jällegi järgida, kus see on lubatud ilma, et maaomanikele kahju tekitaks,» rääkis politseipoolne rallioperatsiooni juht.