Hilissuvel alustatakse Supilinna tiigi puhastamist

Supilinna tiik on tähtis elupaik kahepaiksetele, sealhulgas looduskaitse all olevatele rohukonnale ja tiigikonnale. Eeldatavalt sigisid kahepaiksed Supilinna tiigi alal juba enne selle tekkimist. Veekogu on ka nahkhiirte ja lindude oluline toitumiskoht. Loomulikult omab tiik suurt väärtust Supilinna elanikele ja teistele jõe ääres liikujatele.