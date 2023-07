Tõnis Arjus: südalinna kultuurikeskus kui kogukonna lõimija

Nüüd, vaid neli aastat hiljem oleme olukorras, kus rahvusvahelise arhitektuurivõistlusega leitud eskiis on laual ja elevus aina kasvab. Oluline etapp on läbitud, kuid olgu kohe öeldud, et suur hulk tööd ootab veel ees. Eskiis on järgneva protsessi kandvaks aluseks, aga projekteerimine alles algab, mis tähendab, et erinevad nüansid ja detailsed lahendused viivad võidutee veel enamgi edasi, veel täpsemaks ja läbimõeldumaks.