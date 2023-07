Tartu uue Südamekodu hoone ehitab Tartu Ehitus

Südamekodude nõukogu esimehe Martin Kuke sõnul arendavad Südamekodud üle Eesti nii uusi kui olemasolevaid eakatekodusid. «Tartu Südamekodu hakkab asuma kompleksses elupiirkonnas. ERMi taha Raadi vana lennuvälja piirkonda kerkib pikemas perspektiivis terviklik kontseptsioon, lisaks elumajadele on tulemas äripinnad, haridusasutused ja muud ühiskondlikud hooned. See on väärikas keskkond, kuhu Südamekodud Eesti suurima eakatekodude arendajana loob nüüdisaegse ja mugava Tartu eakatekodu,» rääkis Kukk.