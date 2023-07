Jalgpall kuulub kultuuri hulka ehk «Armando Inglismaal»

Tema raamatute lugejatele ei ole vaja pikemalt meenutada, kes on Armando. Tuleb ju see poiss, kes on Argentinast koos perega kolinud Tallinnasse Nõmmele ning seal paistnud silma andekuse ja töökusega jalgpallimurul, nüüd meie ette trükisõnas neljandat korda. Jutustusele «Armando» järgnes varsti «Armando ja Ahjulinnud» ning seejärel «Armando suvelaagris». Uusim raamat viib peategelase kuueks päevaks Inglismaale, nii nagu lubab ka pealkiri, kuid mitte üksi, vaid kogu klassiga.