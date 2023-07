Märt Rosenthal jätkab Tartus ka järgmisel hooajal

TÜASKi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi sõnul mängib Rosenthal oma ea kohta küpset mängu. «Märt on viimastel hooaegadel olnud meie tugitala nii kaitses kui rünnakul mängu juhtimisel. Oma vanuse kohta mängib ta üsna küpset korvpalli ja on näidanud tõsist võitlejahinge. Hindame seda väga ja loodame, et teeme koos hea hooaja,» sõnas Talts.