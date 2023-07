ROHKEM VAATEID ⟩ Selline hakkab välja nägema südalinna kultuurikeskus nii seest kui väljast

Süku maksumuseks on hinnatud koos käibemaksuga 88,4 miljonit eurot. Suurem osa rahast tuleb kultuurkapitalilt, sest poliitikud on keskuse hinnanud riiklikult oluliseks kultuuriobjektiks. Tartu linnavalitsuse esialgne soov oli kogumaksumusest katta 25 protsenti, aga läbirääkimiste tulemusena lepiti kokku 33-protsendilise omaosaluse peale.

Keskust on plaanis ehitama hakata 2026. aastal ning see peaks valmis saama 2029. aastaks.

Hoone vajalikkuse ja asukoha üle on Tartus aastaid tuliselt vaieldud. Seejuures on aktiivselt sõna võtnud ka poliitikud ja linnakodanikud, kelle arvates tuleks tänapäeval põhimõtteliselt välistada hoonete rajamine pargi arvelt, sest sellega kaasneb paratamatult hulga elujõuliste puude hukkumine. Debatis on jõuõlg jäänud siiski nende kätte, kelle arvates on Keskpark seda laadi keskuse jaoks vaat et ainumõeldav asupaik, sest see jääb inimeste igapäevaste käiguteede vahetusse lähedusse.