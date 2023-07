Jakob Hurda rahvuskultuuri auhind tuli ka Tartusse

Ellen Värv on töötanud Eesti Rahva Muuseumis üle 35 aasta südame, hinge ja suure tarkusega eesti rahvakultuuri kogumise, säilitamise, uurimise ja õpetamise nimel.

Uurimistöös on tema peamiseks valdkonnaks olnud rahvarõivad. Ta on aastakümneid õpetanud kõrgkoolides. ERMi uues hoones on ta loonud hästi toimiva süsteemi, mis hõlmab rahvakultuurialaseid teaduspõhiseid konsultatsioone, rahvarõivakooli, kursusi ja õpitubasid. Väga palju konsultatsioone anti äsjapeetud XIII noorte laulu- ja tantsupeo eel nii muuseumis kui ka kohtadel, eesmärgiga tõsta teadlikkust rahvarõivaste kandmisel.