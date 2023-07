Holmi jalgpallipargi projektijuht Mart Raamat avaldas, et rebased on Welco trennides juba tavalised külalised.

«Staadioni kõrval on võsa, kus rebased elavad. Neid on seal päris mitu tükki. Õhtusel ajal on nad eriti aktiivsed, vaatad trenne ja varastavad palle ära,» rääkis Raamat.