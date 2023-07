Minu meelest on väga positiivne, et oleme linnaruumis valmis läbi mängima erinevaid lahendusi ja arhitektuurivõistlus toob selleks uusi ideid. Selle võistluse üks paremaid külgi on Vabaduse puiestee ja Emajõe sidumine, aga ma olen endiselt seisukohal, et 21. sajandil on fundamentaalselt vale ehitada midagi suurt parki. See hoone peaks asuma mujal ja olema hoopis teistes mõõtudes.