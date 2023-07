Urmas Klaas: «Paabel» on selle võistluse tugevaim töö

Selle kinnistu üle on vaieldud tõepoolest väga pikka aega. Ja õigusega, sest niivõrd olulise keskuse rajamine toob suure arenguhüppe kogu Tartule ja Lõuna-Eestile. See on olnud tänuväärne arutelu, sest on aidanud ka paremini sõnastada meie kõigi ootused nii kavandatavale hoonele kui ka ümbritsevale pargialale ja tänavatele, samuti pöörata tähelepanu ajaloolisele Kauba tänavale ja kõigi armastatud mänguväljakule.

Südalinna kultuurikeskuse rajamise protsess on pikaajaline ja mitmetahuline ning oleme sellega praegu alles poolel teel. Tänaseks oleme astunud taas ühe väga suure ja olulise sammu südalinna kultuurikeskuse sünnile lähemale. Me teame nüüd, milline see hoone hakkab välja nägema. Valitud töö on juba tekitanud elevust, erinevaid arvamusi, rohkelt küsimusi – seetõttu on oluline rääkida sellest, kuidas see otsus sündis ja mida pidas žürii valitud töö juures oluliseks.