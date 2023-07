Esimesed mõtted südalinna kultuurikeskuse võidutööst

Ka on meie jaoks oluline terve maja terviklikkus ja kasutajasõbralikkus. Nimelt peame tähtsaks seda, et kui inimene tuleb uude kultuurikeskusesse, saab ta külastada muuseumi, raamatukogu, kino, kohvikuid-restorane korraga. See tähendab seda, et ta peab vaid korra võtma seljast üleriided ning vabanema liigsetest kompsudest ja võib seejärel pikalt ning muretult veeta hoones kultuurselt aega. Arhitektuurivõistluse võidutöö on täpselt selline, kus see kõik on võimalik – vahepeal ei pea uuesti riietuma ja üle hoovi kuhugi vantsima. Majas on võimalik veeta tunde ja tunde nii, et kõht saab täis, raamat loetud ja meel kvaliteetselt lahutatud.