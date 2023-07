Kuigi tänavuse Rally Estonia nimel hakkas töö juba möödunud aasta etapi järel, on just rallieelsed kaks nädalat tähtsaim ja kiireim aeg, selgitas Rally Estonia turundusjuht Camilla Themas. Seda seetõttu, et alles nüüd hakkavad erinevad nii-öelda pusletükid päriselt kokku jooksma.