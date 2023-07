Mailis Pokk ja Heila Rosenfeldt aitavad tudengilinnas naiste korvpalli arendada

TÜASKi juhatuse esimehe Gert Prantsi sõnul on aeg Tartu naiste korvpallis suuremaid eesmärke seada. «Tartu on Eesti naiste korvpallis hindamatu ajalooga, mille viimaseks tipuks oli kuldne duubel hooajal 2020/2021. Tartu ülikooli korvpallinaiskonna mullune esiliiga võit ning 2019. aastal alustatud töö tüdrukute gruppidega on pärast väikest pausi andnud põhjust seada klubil kõrgemaid eesmärke. Viimased aastad on näidanud, et kui on südamega treenereid, siis tulevad ka tüdrukud hea meelega korvpallitrenni,» sõnas Prants.

TÜASKi naiste ja tüdrukute korvpalli juht Mailis Pokk näeb ametis suurt väljakutset. «Eesti naiste ja tüdrukute korvpall on minu südameasi ning võimalus olla TÜASKis selle osakonna juht on vaieldamatult üks põnevamaid väljakutseid. Profikarjääri kõrvalt alustades annab see hea võimaluse vaikselt sisse sulanduda, teha võimalikult palju ära suvel ning hooaja sees treeningute ja mängude kõrvalt asjal silm peal hoida,» ütles Pokk.

Tartu ülikooli naiskonna värske peatreener Heila Rosenfeldti sõnul pakub klubi head keskkonda. «TÜASKi pakkumine tuli õigel aja. Otsisin suuremat väljundit, et naiste ja tüdrukute korvpallile treenerina rohkem anda. Klubis on hea keskkond treenerina arenemiseks ja töö tegemiseks. Kolleegid on sõbralikud ja professionaalsed ning see aitab kindlasti kaasa, et õrnema soo korvpall sünnilinnas paremale tasemele viia,» lausus Rosenfeldt.

Heila Rosenfeldt on mitmekordne Eesti meister ning mänginud oma karjääri jooksul Saksamaal, Taanis ja Soomes. Lisaks esindanud pikalt Eesti naiste rahvuskoondist. Eelneval kahel hooajal juhendas Heila naiste esimeses liigas OSK/Vesiir naiskonda. Uuest hooajast juhendab Tartu ülikooli naiskonda ning korvpallikooli noortegruppe.