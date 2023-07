VIDEO ja FOTOD ⟩ 24 ostukäru ja redel: sukeldujate leiud Emajõest ületavad fantaasia piire

Sukeldujad on Emajõe põhja koristanud kuus aastat, varem on talguid korraldatud ka Raadi järves. Seekordsed talgud peeti sisevete festivali ajal.

Kolmapäeval natuke pärast talgute algust sukeldujad midagi nii põnevat veest veel leidnud polnud. «Prügikastid, redelid ja jalgrattad on ikka olemas. Me lähme veel paari suuremat rehvi koos paadiga välja tooma,» kirjeldas sukeldumisklubi instruktor talgute leide.

«Sukeldujatel üle maailma on komme korra aastas oma koduveekogusid puhastada,» sõnas Toom. «Mõte pole see, et igal inimesel harjakesega järel käia nagu koertel. Pigem, et tekiks üleüldine teadlikkus.»