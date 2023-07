Raekojal tuleb tellingute varjus püsida novembrini

Sel suvel on korraga remondis nii «Suudlevate tudengite» purskkaev kui ka raekoja hoone. Kultuurpealinna aastal on värskema ilmega Raekoja plats valmis vastu võtma Euroopa kultuursündmusi ja -huvilisi. Raekoja renoveerimistööd algasid tellingute paigaldamisega 12. juulil ja lõppevad novembris. Raekoda on sellel ajal tellingutega kaetud, aga ligipääs on tagatud nii hoones tegutsevasse apteeki kui infopunkti.