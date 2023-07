Tartu vald saatis Ukrainasse veokitäie mööblit

Tartu vald on viimastel aastatel ehitanud uue koolimaja Tabiverre ja Kõrvekülla. Uus lastead on rajatud Raadile ja Maarja-Magdaleenasse, praegu läbib täielikku renoveerimist Tabivere lasteaed. Juurdeehitis on tehtud Lähte lasteaiale. Seoses sellega on jäänud kasutusest välja korralik kooli- ja lasteaiamööbel. Lisaks sisaldab abisaadetis Tabivere lasteaia rekonstrueerimisel kasutusest välja jäänud suurköögi seadmeid firmalt Bestmark.