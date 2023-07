Orkla Eesti Põltsamaa tehas palkas kurgihooajaks üle saja töötaja

Ligikaudu pool ehk 1000 tonni kurki saadakse Eesti põldudelt, samas suurusjärgus toodetakse kurgihoidiseid Eesti turule. Suurimas mahus kasvatatakse Põltsamaa tehase tarvis kurki Viljandimaa taludes, aga kurki tuleb ka Võru-, Põlva-, Tartu-, Rapla- ja Lääne-Virumaalt. Koostööpartneritest talunikele jagab Põltsamaa hooaja eel spetsiaalsed seemned. Kurk on Põltsamaa jaoks ka oluline ekspordiartikkel: 43 protsenti toodangust liigub ekspordiks Soome, Rootsi, Lätti ja Leetu.

Orkla Eesti ostujuhi Peeter Kibe sõnul sõltub kurgisaak alati ilmast, mis kipub klassikaliselt üllatama ja väljakutseid pakkuma. «Kevadiste öökülmade tõttu said mitmed põllud tugevalt kahjustada, osalt rajati uued põllud, osalt pandi uued taimed vahele. Juuli alguse tugevad vihmahood on aga teinud keeruliseks saagi korjamise. Vaatamata ilma vimkadele saame vajaliku kurgikoguse siiski kätte,» ütles Kibe.

Selleks, et planeeritud toodang paari kuu jooksul valmiks, võtab Orkla Põltsamaa tehas hooajaliselt juurde ligi 130 abitöötajat. Kokku lööb kurgihoidiste tootmises kaasa umbes 180 inimest. «Suvepuhkuste kõrgaeg on meie jaoks aasta kiireim periood. Lühikese ajaakna sees tuleb tagada kogu järgmise aasta kurgihoidiste varu, mistõttu lisatööjõud on meie jaoks kriitilise tähtsusega,» lisas Kibe.