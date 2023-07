«Rukkilille» monumendi kividest ja spaahotelli palkidest valmis rattamaja

Kaunase 23 hoones tegutsevad Tartu linnaraamatukogu ja Tartu II muusikakool said uue rattamaja, mis on rajatud vanadest materjalidest. Katusekate pärineb Aravete lasteaiast, kivisillutis kattis varem Tartu Rukkilille monumendi ümbrust ja puitdetailid saadi Kubija spaahotelli lammutustöödelt. Katus on üle värvitud ja palgid kauni ilme nimel töödeldud, mistõttu näeb rattaparkla uus ja värske välja ning ilmestab ehitusmaterjalide ringkasutuspotentsiaali.

Tartu abilinnapea Meelis Leidt ütles, et vana materjali kasutamine uutes ehitises on väga keerukas. «Tartu linna ja partnerite koostöös on materjali ringkasutamine väga hästi õnnestunud ja loodame, et ka ratturitele majad meeldivad ning tehtud töö leiab aktiivset kasutust,» sõnas Leidt.