Nutitelefonita rongireisija võib hilinemiste korral infota jääda

Tänase rongiliikluse häiringu põhjustas Tapa raudteejaamas truubi ehitamise käigus leitud vana lõhkekeha. Kohale kutsutud demineerijad kõrvaldasid ohu ning seisnud rongid said paari tunni möödudes taas liikuma. Tartut läbivad reisid püsisid täna küll enam-vähem graafikus, kuid Tartu vaksali külastuse käigus selgus, et vahetu info jagamine hilinemiste kohta on rongipeatustes väga nõrk.

Tartu rongijaama kohvikus töötav naine, kes enda nime toimetusele avaldada ei soovinud, rääkis, et reisirongide hilinemise korral on paljudel inimestel segadus ning operatiivset infot kuskil ei kuvata. «Palju on neid inimesi, kes nutitelefoni ei kasuta ja siis nad seisavad ja ootavad lihtsalt. Käin isegi vahepeal sellistes olukordades perroonil hõikamas, et rong jääb hiljaks või mõni õnnetus on juhtunud,» rääkis naine ning lisas, et Elroniga tal mingit seost ega kokkulepet sellisteks olukordadeks tegelikult ei ole. Kohviku töötaja jätkas, et ka jaamas olevad valgustahvlid enamasti operatiivset infot ei näita. Ainuke viis teavet hankida on enamasti internetist või infoliinilt.