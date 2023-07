Eestis on kaks ilmajaama, kus on inimesed ööpäev läbi tööl – Tõraveres ja Tallinna külje all Harkus. Ehkki suurem osa tööst on tänapäeval automatiseeritud, on siiski vaja ka inimesi, kes saaksid aru, mis on masina arvutatud numbrite tähendus.