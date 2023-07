Tulevasi matemaatikaõpetajaid astus Tartu ülikooli oodatust poole vähem

Õpetajakoolituses avas ülikool uueks õppeaastaks haridusministeeriumi tellimusel ja toel 300 lisaõppekohta. «Hea meel on, et huvi õpetajakoolituse vastu on samuti kasvanud ja praegu võib öelda, et uute õpetajakoolituse stipendiumide toel on enamikul erialadel vastuvõetute arv ka suurem,» märkis Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. Oodatust väiksem oli kahjuks soov ja valmisolek asuda õppima matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppes, mille lõpetajaid on koolidesse väga vaja. «Sellele erialale on hetkeseisuga õppima tulemas 13 üliõpilast, kuigi oleksime valmis olnud vastu võtma 25,» lisas Kaldma.

Positiivne on see, et sel aastal gümnaasiumi lõpetanud noored on varasemast aktiivsemalt õpetajakoolituse erialadele kandideerinud. «Näiteks põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete ning loodus- ja reaalainete õpetamiseerialadel oli sel aastal gümnaasiumi lõpetanud kandidaate kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Loodame, et suurema osa jaoks neist on õpetajakoolituse eriala esimene eelistus,» sõnas vastuvõtutalitluse juhataja.

Sarnaselt eelnevate aastatega märgib ülikool enamiku õppekavade puhul sisseastumise infosüsteemi vastuvõetuks rohkem kandidaate, kui on õppekohti. Osa õppekavade puhul on see tingitud sellest, et vastuvõtulävendi ületajaid on õppekohtade arvust enam, teiste puhul teeb ülikool otsuse eelmiste aastate loobujate arvu põhjal.

«Ülikooli eesmärk on pakkuda parimatele kandidaatidele õppekohta esimesel võimalusel, seetõttu teemegi osa vastuvõtuotsuseid nii-öelda ette,» ütles Tuuli Kaldma. «Eelmiste aastate vastuvõtustatistika alusel on teada, kui palju on ühel või teisel erialal tavaliselt loobujaid. Uusi vastuvõtuotsuseid teeme 19. augustini vaid juhul, kui õppekava mõni õppekoht on täitmata,» lisas ta.

Eestikeelse magistriõppe vastuvõtuotsuseid on tehtud jooksvalt ja suurem osa vastuvõetutest on oma valiku juba teinud. Õppima tulekut Tartu ülikooli on kinnitanud 740 kandidaati, otsus on veel tegemata 500 kandidaadil.