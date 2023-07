Krista Aru: muutus tuleb noortega

Sisukad, siirad ja veenvad olid need noorte esseed, mille kirjutajad ise XIII koolinoorte laulupeol ette kandsid. Nii nagu kogu laulu- ja tantsupeos, kõneles ka nendes esseedes arusaamine, et väikese rahva omariiklus on väärtus, mida õnnestub keerulises ja halastamatus maailmas hoida ja edendada vaid siis, kui me seda ise iga päev ja iga tund väärtustame, selle üle uhked ja tänulikud oleme.