keele teritaja ⟩ Tamm või pais – ons neil vahet?

Keel ei ole kunagi ühetaoline, selles peitub tohutult palju erinevaid allkeeli ja kihte. Üldkeel on see, mida me kõik valdame, võib öelda, et see on kõige laiem keele osa. Üldkeelele on omane see, et sõnadel on palju tähendusi ning see, mida sõnaga tahetakse väljendada, ilmneb lausest, kontekst annab talle tähenduse. Seletavast sõnaraamatustki on näha, et mõnel sõnal on oi kui palju tähendusi, näiteks sõnal «käima» on neid 22. Keel ise on muutlik, sellega saab mängida ning see teebki keele rikkaks.