Tartu Jaani kirikus ühinevad muusika ja kunst

Festival «Klaaspärlimäng» on inspireeritud Hermann Hesse samanimelisest romaanist. Festivali kunstilise juhi Peeter Vähi sõnul on «Klaaspärlimängu» romaanis ühendunud erinevad kultuuri- ja kunstisuunad. «Seal saavad kokku muusika, religioon, poeesia, kirjandus, matemaatika, filosoofia. Meie klassikalise muusika festival on ka justkui crossover, kus leidub seoseid filosoofia, religiooni ja kujutava kunstiga,» ütles Peeter Vähi.