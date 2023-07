«Maja on 25 aastat tagasi renoveeritud ja Eesti kliima on selline, kus on külma ja jääd, vihma, tuult ja päikest,» ütles Kulvo Tamra. «Fassaadi plaadid, igaüks kaheksa kilo, on vajunud ja ohtlikud, nii et ei julgenud remonti enam edasi lükata. Kui see on tehtud, võime olla 50 aastat mureta, sest nüüd tehakse tööd korralikumalt ja vastupidavamate materjalidega.»