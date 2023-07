Eesti maaülikooli esitati üle 3000 sisseastumisavalduse

Kuu aega kestnud dokumentide vastuvõtt Eesti Maaülikooli lõppes 6. juuli südaöösel. Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul oli tulemus ootuspärane. «Muutsime pea pooltel esimese astme õppekavadel vastuvõtutingimusi rangemaks. Aimasime, et selline muudatus avaldab mõju. Avalduste koguarv oligi eelmise aastaga võrreldes 300 avalduse võrra väiksem, kuid loodame, et rangemad vastuvõtukriteeriumid tagavad meile teadlikumad ja motiveeritumad üliõpilased,» ütles Järve.

Kõige populaarsemate erialade nimekiri on püsinud sarnane eelmiste aastatega – kõige enam soovitakse õppida maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist (sessioonõppes on konkurss koguni 17,5 inimest ühele õppekohale, päevases õppes 11,86).

Selle aasta üllatajatena võib esile tuua geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava ning loodusturismi, millele kandideerib rohkem kui kümme inimest kohale. Järve ütles, et nii suurt konkurssi nendele erialadele ta ei mäleta. «Huvi on suurenenud ka veterinaarmeditsiini ja aianduse õppimise vastu. Samuti jääme rahule metsanduse tulemustega, kus ühele kohale kandideeris kolm kandidaati. See ei jää alla eelmisele aastale, hoolimata rangematest vastuvõtutingimustest,» sõnas Järve.