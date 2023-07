Tartu ülikooli raamatukogu näitustesaalis hõljub pallaslik värvidemäng. Seinad ja tugipostid on täidetud maalidega, mille autorid on õppinud Erich ja Melanie Arraku ateljeekoolis. Näitusel «Pallase jälgedes» on teoseid Eevart Arraku, Piibe Arraku, Aksel Eisti, Lembit Lepa, Jüri Marrani, Hillar Kärna ja Maie Lepa loomingust.